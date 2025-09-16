Alex Mumbru: Basketball-Trainer nach EM erneut im Krankenhaus

Alex Mumbru verpasste nach einer Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung einen Teil der Basketball-EM. Nach Gold in Riga unterzieht er sich in Spanien weiteren Behandlungen.
Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist nach dem gewonnenen EM-Finale nach Spanien gereist und hat sich dort planmäßig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Dies bestätigte der Deutsche Basketball Bund (DBB) auf dpa-Anfrage. Mumbru hatte nach harten gesundheitlichen Wochen wie geplant weder an der Siegesfeier in Riga noch am Empfang in Frankfurt teilgenommen.