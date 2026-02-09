Alex Dujshebaev: Spanischer Handball-Star wechselt in die Bundesliga

Nach dem Wechsel von Dika Mem nach Berlin hat sich der nächste große Name für den Schritt in die Handball-Bundesliga entschieden. Alex Dujshebaev schließt sich dem VfL Gummersbach an.
Nach dem Wechsel von Topstar Dika Mem zu den Füchsen Berlin hat sich der nächste große Name für den Schritt in die Handball-Bundesliga (HBL) entschieden. Rückraumspieler Alex Dujshebaev schließt sich ab Sommer dem VfL Gummersbach an, das teilte der Klub am Montag mit. Der spanische Nationalspieler kommt ablösefrei vom polnischen Topklub Industria Kielce und erhält einen Dreijahresvertrag.