Alessia Herren: Reality-TV-Star verrät Babynamen ihres zweiten Kindes

Alessia Herren hat Ende April verkündet, dass sie erneut Mutter geworden ist. Jetzt hat der Reality-TV-Star den Babynamen verraten und ein süßes Foto der beiden Kinder veröffentlicht.
Die Ex-Dschungelcamperin Alessia Herren (24) ist vor wenigen Wochen wieder Mutter geworden. Am 27. April hatte sie bei Instagram die Geburt ihres Sohnes am 21. April verkündet. Zu einem Schwarz-Weiß-Clip ihres Babys schrieb sie: "Ein neues Kapitel hat begonnen, voller Liebe, kleiner Wunder und ganz viel Gefühl." Jetzt hat sie ein weiteres Bild ihrer beiden Kinder gepostet und es kommentiert mit: "Geschwister Liebe." Zudem offenbarte sie in einer Instagram-Story, wie ihr Sohn heißt.