Alessia Herren: Reality-TV-Star verrät Babynamen ihres zweiten Kindes

Alessia Herren hat Ende April verkündet, dass sie erneut Mutter geworden ist. Jetzt hat der Reality-TV-Star den Babynamen verraten und ein süßes Foto der beiden Kinder veröffentlicht.

Die Ex-Dschungelcamperin Alessia Herren (24) ist vor wenigen Wochen wieder Mutter geworden. Am 27. April hatte sie bei Instagram die Geburt ihres Sohnes am 21. April verkündet. Zu einem Schwarz-Weiß-Clip ihres Babys schrieb sie: "Ein neues Kapitel hat begonnen, voller Liebe, kleiner Wunder und ganz viel Gefühl." Jetzt hat sie ein weiteres Bild ihrer beiden Kinder gepostet und es kommentiert mit: "Geschwister Liebe." Zudem offenbarte sie in einer Instagram-Story, wie ihr Sohn heißt.

So geht es Alessia Herren nach der Geburt In einer Fragerunde mit ihrer Community gab sie weitere Details zur Geburt bekannt. Demnach habe ihr Sohn 55 Zentimeter gemessen, 4,315 Kilogramm gewogen, sei um 11:44 Uhr zur Welt gekommen und höre auf den Namen Ates. Vom Körper her fühle sie sich "so fit, ich mache alles", erklärte Herren zudem zu ihrem Zustand nach der Geburt. "Ich habe auch gar kein Wochenbett, seit Tag eins mache ich schon alles." Mit Sport habe sie aber noch nicht angefangen, da lasse sie sich noch ein bisschen Zeit.

Öffentlich gemacht hatte die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (1975-2021) ihre Schwangerschaft Mitte Dezember 2025. Damals teilte sie auf Instagram ein Video, in dem nur die Silhouetten der Familienmitglieder zu sehen waren - mit Tochter Anisa-Amalia, die sich an den Babybauch ihrer Mutter schmiegte. "Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading...", schrieb sie damals. Alessia Herren und Can Nitkewitz sind seit 2019 ein Paar. 2023 heirateten die beiden, nur zwei Monate später kam Tochter Anisa-Amalia zur Welt.

Alessia Herren hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen im Reality-TV gemacht. Sie wurde Drittplatzierte im Dschungelcamp und nahm gemeinsam mit ihrem Ehemann an "Das Sommerhaus der Stars" teil. Auch bei "Promi Big Brother" oder "The 50" war sie zu sehen.