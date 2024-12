Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu: Auswanderung nach Dubai

Eines der bekanntesten Reality-Paare des Landes sagt "Adieu, Deutschland". Vanessa Nwattu (24) und ihr Verlobter Aleksandar "Aleks" Petrovic (33) haben sich entschieden, nach Dubai auszuwandern, verriet Petrovic RTL im Interview. "Wir haben uns in Deutschland abgemeldet, wir sind dort nicht mehr wohnhaft. Wir haben auch schon eine Wohnung, die beziehen wir gerade", so Petrovic wörtlich.

Aleks Petrovic schwärmt von Dubai: "Locker und entspannt"

Der Wunsch, auszuwandern, sei in dem 33-Jährigen bereits in der Corona-Zeit gekommen. "Da habe ich für mich entschieden, dass ich auf jeden Fall im Ausland leben möchte." Partnerin Vanessa sei indes bei Urlauben in dem Emirat am Persischen Golf auf den Geschmack gekommen. "Da hat es ihr richtig gut gefallen", verrät ihr Verlobter.

Lesen Sie auch

"In Dubai hat jeder seine Freiheit. Alles ist richtig locker und entspannt, Rechte gibt es für jeden. Frauen dürfen Auto fahren", schwärmt Petrovic weiter von seiner neuen Wahlheimat. "Dubai hat sich so krass entwickelt in den letzten 50 Jahren. Dementsprechend ist auch alles viel moderner geworden. Die Leute haben ein veraltetes Bild."

Ihre neue Wohnung in Dubai würde gegenwärtig "noch an ein, zwei Stellen renoviert" werden. "Möbel haben wir auch schon bestellt. Es wird jetzt alles eingerichtet", so Petrovic.

Nwattu und Petrovic hatten sich 2022 bei "Temptation Island VIP" kennengelernt, wo die heute 24-Jährige als Verführerin auftrat. Anschließend ging es ins "Sommerhaus der Stars", wo das Reality-Couple als Problem-Paar galt und Petrovic teilweise toxisches Verhalten an den Tag legte.

Im Anschluss absolvierten sie erfolgreich eine Paar-Therapie und verlobten sich. Nun scheint dem Beziehungsglück in der Sonne nichts mehr im Weg zu stehen.