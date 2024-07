Alec Baldwin: So süß reagiert Tochter Ireland auf den Prozess-Abbruch

1 Ireland Baldwin mit ihrem Vater Alec Baldwin im Jahr 2019 in Beverly Hills. Foto: imago/Pond5 Images/xMuttnikx

Alec Baldwin ist ein freier Mann und wird dies auch bleiben. Das Gericht brach nach einer spektakulären Wendung seinen Strafprozess nach dem "Rust"-Unfall ab. Jetzt reagierte seine Tochter Ireland Baldwin mit einem süßen Foto auf Instagram.











US-Schauspieler Alec Baldwin (66) muss aufgrund der spektakulären Wendung in seinem Prozess nach dem tödlichen Unfall am "Rust"-Set keinerlei strafrechtlichen Konsequenzen mehr fürchten. Jetzt reagierte seine Model-Tochter Ireland Baldwin (28) via Instagram auf den Abbruch der Gerichtsverhandlung in Santa Fe. Sie postete ein süßes Vater-Tochter-Bild aus vergangenen Tagen, das sie als kleines Kind glücklich auf dem Schoß ihres Vaters zeigt. Das Foto ließ sie dabei für sich sprechen und veröffentlichte dazu nur ein schwarzes Herzchen in der Kommentarspalte.