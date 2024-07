Alec Baldwin: So feierte er das überraschende Ende seines Prozesses

1 Alec Baldwin und Hilaria weinten nach dem Ende des Prozesses in Santa Fe. Foto: imago/ZUMA Press Wire/Eddie Moore

Nach dem endgültigen Ende des Strafprozesses in Sante Fe feierte Alec Baldwin mit Familie und Anwälten in einer Hotelbar. Anschließend ging es noch zu einem Mexikaner zum Abendessen.











Alec Baldwin wird wegen des tödlichen Schusses am "Rust"-Set nicht strafrechtlich belangt. Nachdem das Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexiko den Prozess wegen eines Verfahrensfehlers der Staatsanwaltschaft endgültig beendet hatte, feierte der Schauspieler seinen Erfolg noch bis tief in den Freitagabend hinein.