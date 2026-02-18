Aldi Süd und Action rufen Asbest-Spielzeug zurück

Die beiden Discounter warnen vor der Nutzung mehrerer Produkte. Käufer werden gebeten, sie zurückzubringen. Diese Artikel sind betroffen.
Bei den Discountern Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Wie der in Dublin/Irland ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen. Eben erst hatten Aldi Süd und Aldi Nord außerdem Kostüme für den Karneval zurückgerufen.