Aldi Süd und Action rufen Asbest-Spielzeug zurück

Die beiden Discounter warnen vor der Nutzung mehrerer Produkte. Käufer werden gebeten, sie zurückzubringen. Diese Artikel sind betroffen.

Bei den Discountern Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Wie der in Dublin/Irland ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen. Eben erst hatten Aldi Süd und Aldi Nord außerdem Kostüme für den Karneval zurückgerufen.

Bei Aldi Süd sind die Produkte „Stretcherz Electro Squad“ und „Stretcherz Skull Squad“ mit jeweils vier Figuren mit diesen EAN-Nummern betroffen:

5050835011240

5050835030340

Asbestverseuchte Spielfiguren auch in Baden-Württemberg verkauft

Aldi Süd ruft Käufer dazu auf, die Figuren ab sofort nicht mehr zu verwenden und zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet, für die Rückgabe ist kein Kaufbeleg erforderlich. Die Produkte sind bei Aldi in folgenden Bundesländern verkauf worden:

Rückgabe bei Aldi und Action auch ohne Beleg

Bei Action sind die „Stretch Squad“-Figuren einzeln und im Viererpack mit diesen EAN-Nummern betroffen:

5014761014713

5014761015802

5014761015819

5050837662419

5014761016779

5014761016786

5014761016793

5014761016809

5014761016892

5014761016908

5014761016915

5014761016922

5014761016816

5014761016823

5014761016830

5014761016847

5014761016854

5014761016861

5014761016878

5014761016885

Action ruft Käufer dazu auf, die Artikel nicht mehr zu benutzen und in eine beliebige Filiale zurückzubringen. Der Preis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet. Die Produkte wurden bundesweit verkauft.