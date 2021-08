1 Mehrere Polizisten haben einen 52-Jährigen mit gezogenen Waffen auf einem Aldi-Parkplatz in Ditzingen erwartet. Foto: dpa/Arne Dedert

Auf einem Discounterparkplatz in Ditzingen eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Die Polizei fackelt nicht lange und nimmt einen 52-Jährigen fest.















Link kopiert

Ditzingen - Ein 52-Jähriger hat am frühen Dienstagabend auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in Ditzingen eine Schusswaffe gezogen und diese auf einen zehn Jahre jüngeren Mann gerichtet. Er muss sich nun wegen Bedrohung verantworten. Wie die Polizei berichtet, hatte er sich gegen 17.15 Uhr darüber geärgert, dass der 42-Jährige mit seinem Pritschenwagen quer über drei Parkplätze geparkt hatte. Den Stellplatz, den der 52-Jährige gerne genutzt hätte, war somit schon belegt. Es kam zunächst zu einem Wortgefecht. Nachdem der 52-Jährige, der eine Frau und ein Kind an Bord hatte, sein Auto auf einem anderen Parkplatz abgestellt hatte, trat sein Kontrahent an dessen Fahrzeug heran und es kam zum Streit zwischen den beiden Männern.

In dessen Verlauf soll der 52-Jährige sein Gegenüber rassistisch beleidigt und schließlich mit einer Pistole bedroht haben. Der 42-Jährige zog sich daraufhin in sein Fahrzeug zurück und alarmierte die Polizei, während der 52-Jährige zusammen mit der Frau und dem Kind in den Einkaufsmarkt ging. Mehrere Streifenwagen rückten zu dem Discounter aus. Als der 52-Jährige aus dem Markt kam, blickte er in mehrere Pistolenläufe, die Polizisten auf ihn richteten. Die Beamten forderten den Mann auf, sich auf den Boden zu legen, und nahmen ihn fest. Im Auto fand die Polizei eine Schreckschusswaffe. Da der 52-Jährige einen kleinen Waffenschein besitzt, durfte er die Waffe mit sich führen.