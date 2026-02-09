Regelungen in Stuttgart: Wenn der Supermarkt-Parkplatz zur Kostenfalle wird

Die Regelungen auf deutschen Supermarkt-Parkplätzen sind ein Flickenteppich – auch in Stuttgart. Wer nicht aufpasst, zahlt schnell drauf. Wovor die Verbraucherzentrale warnt.
Mancherorts ist eine Parkscheibe Pflicht, andernorts überwacht eine digitale Kennzeichenerkennung die Parkdauer. Wieder woanders handelt es sich um gebührenpflichtige Parkplätze, bei denen Kunden im Markt einen digitalen Stempel zur Ausfahrt erhalten. Die zulässige Höchstparkdauer wird ebenfalls überall anders gehandhabt. Die Regelungen auf deutschen Supermarkt-Parkplätzen sind ein Flickenteppich. Wer regelmäßig mit dem Auto einkaufen fährt, sollte deshalb genau hinschauen, um hohe Gebühren oder gar Strafen zu vermeiden.