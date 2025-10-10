Album- und Single-Charts: Neues Album von Taylor Swift bricht auch in Deutschland Rekorde

1 Sowohl das Album „The Life of a Showgirl“ als auch die darauf enthaltene Single „The Fate of Ophelia“ landeten auf Platz eins der deutschen Charts. Foto: IMAGO/newspix/IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS

US-Sängerin Taylor Swift hat mit ihrem neuen Album einen Rekordstart in Deutschland hingelegt. Sowohl das Album als auch die ausgekoppelte Single landeten auf Platz eins der Charts.











US-Superstar Taylor Swift hat mit ihrem neuen Album einen Rekordstart in Deutschland hingelegt. Sowohl das Album „The Life of a Showgirl“ als auch die darauf enthaltene Single „The Fate of Ophelia“ landeten in dieser Woche auf Platz eins der deutschen Album- und Single-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.