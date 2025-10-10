Album- und Single-Charts: Neues Album von Taylor Swift bricht auch in Deutschland Rekorde
1
Sowohl das Album „The Life of a Showgirl“ als auch die darauf enthaltene Single „The Fate of Ophelia“ landeten auf Platz eins der deutschen Charts. Foto: IMAGO/newspix/IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS

US-Sängerin Taylor Swift hat mit ihrem neuen Album einen Rekordstart in Deutschland hingelegt. Sowohl das Album als auch die ausgekoppelte Single landeten auf Platz eins der Charts.

US-Superstar Taylor Swift hat mit ihrem neuen Album einen Rekordstart in Deutschland hingelegt. Sowohl das Album „The Life of a Showgirl“ als auch die darauf enthaltene Single „The Fate of Ophelia“ landeten in dieser Woche auf Platz eins der deutschen Album- und Single-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. 

 

Außerdem erzielte „The Life of a Showgirl“ laut GfK die umsatzstärkste Startwoche eines internationalen Solo-Artists seit Beginn der Datenaufzeichnungen vor 25 Jahren. Mit 14,5 Millionen Abrufen war es zudem das meistgestreamte Album am Tag der Veröffentlichung, dem 3. Oktober. „The Life of a Showgirl“ war den Angaben zufolge außerdem das meistverkaufte Vinylalbum an einem Tag und innerhalb einer Woche. 

Auch ist es laut GfK noch nie jemandem gelungen, mit mehr Songs gleichzeitig in die Charts einzusteigen. Neben „The Fate of Ophelia“ landeten auch die Lieder „Opalite“, „Elizabeth Taylor“ und „Father Figure“ auf den Plätzen drei, vier und fünf der deutschen Single-Charts. 

 