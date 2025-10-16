Mit "Legends" erscheint Sabatons elftes Studioalbum. Elf Songs erzählen von Persönlichkeiten wie Cäsar und Napoleon. Damit knüpfen die Schweden an ihre Tradition an, Geschichte in Metal-Hymnen zu verwandeln - jede Single wird zur Schulstunde für Millionen und treibt die Wikipedia-Abrufe nach oben.
Spätestens alle drei Jahre können Sabaton-Fans mit einem neuen Album rechnen. Jetzt ist es wieder so weit: Auf ihr Nummer-eins-Album "The War to End All Wars" folgt am 17. Oktober die LP "Legends". Am elften Studioalbum schrieben erstmals alle Mitglieder der Heavy-Metal-Gruppe mit: Sänger Joakim Brodén, Bassist Pär Sundström, Schlagzeuger Hannes Van Dahl und die Gitarristen Chris Rörland und Thobbe Englund. Zusammen schufen sie "elf Songs, die elf legendäre Geschichten erzählen", wie Sundström vorab erklärt.