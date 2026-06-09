Madonna hat für einen Kurzfilm zu ihrem kommenden Album "Confessions II" zahlreiche Stars um sich versammelt. Mit Kate Moss verwandelt sie darin eine Club-Toilette zur Tanzfläche.
Madonna (67) gibt mit einem Kurzfilm einen Vorgeschmack auf ihr neues Album "Confessions II". In dem rund 14-minütigen YouTube-Video sind sechs der 16 Songs zu hören und gleich 16 Promis zu sehen. Mit Kate Moss und Benedict Cumberbatch veranstaltet sie eine Tanzparty auf einer Club-Toilette, mit Sabrina Carpenter singt sie den Track "Bring Your Love" auf einer Konzertbühne.