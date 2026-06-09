Madonna hat für einen Kurzfilm zu ihrem kommenden Album "Confessions II" zahlreiche Stars um sich versammelt. Mit Kate Moss verwandelt sie darin eine Club-Toilette zur Tanzfläche.

Madonna (67) gibt mit einem Kurzfilm einen Vorgeschmack auf ihr neues Album "Confessions II". In dem rund 14-minütigen YouTube-Video sind sechs der 16 Songs zu hören und gleich 16 Promis zu sehen. Mit Kate Moss und Benedict Cumberbatch veranstaltet sie eine Tanzparty auf einer Club-Toilette, mit Sabrina Carpenter singt sie den Track "Bring Your Love" auf einer Konzertbühne.

Auch die Schauspieler Richard E. Grant, Odessa A'zion und Debi Mazar engagierte die Queen of Pop für "Confessions II - The Film". Tochter Lourdes Leon erscheint in der letzten Szene in einem schwarzen Outfit und einem futuristischen Helm. Julia Garner, die die Sängerin in einem Biopic verkörpern soll, übt in dem Video für die Rolle. Madonna selbst findet sich in den verschiedensten Situationen wieder: Mal läuft sie zwischen grünen Laserstrahlen und im Nebel umher, mal springt sie mit einem Rückwärtssalto in eine feiernde Menge.

Ein Kurzfilm, kein Musikvideo

Der Kurzfilm feierte beim Tribeca Film Festival in New York seine Premiere, bevor er am Montag auf YouTube erschien. Laut "Rolling Stone" erklärte Madonna auf der Bühne, dass sie den Kurzfilm nicht als Musikvideo bezeichnen wolle. "Ich mag die Idee von Film, weil ich ein 'Film-Phile' bin, eine Cinephile, und Film hat einen großen Teil meines Lebens inspiriert", erzählte sie demnach. "Irgendwie klingt das Wort 'Video' billig. Es war gut, als es nur MTV und mich gab."

Am 3. Juli erscheint mit "Confessions II" Madonnas erstes Studioalbum seit sieben Jahren. Es knüpft an ihre Platte "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 an, die den Hit "Hung Up" enthält.

Ihr 15. Album kündigte die Popsängerin im April mit den Worten "Confessions On A Dance Floor: Part II - July 3 2026" auf Instagram an. Wenige Tage später erschien die Single "I Feel So Free", kurz darauf folgte der Song mit Sabrina Carpenter. Mit ihr hatte Madonna zuletzt zusammen beim Coachella Festival auf der Bühne gestanden.