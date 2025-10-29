Der mittlerweile 80 Jahre alte Schlagerstar Jürgen Drews erzählt im Interview über sein Album mit familiärer Unterstützung, seinen Umgang mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie und den Abschied von seinem Haus auf Mallorca.
Jürgen Drews (80) veröffentlicht am 31. Oktober sein Album "80 Jahre König von Mallorca". Darauf sind neue Songs ebenso wie Remix-Versionen seiner größten Hits zu finden. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Drews, welches Duett mit Tochter Joelina Drews (30) eine absolute Herzensangelegenheit ist und wie es zu einer Zusammenarbeit mit seiner Frau Ramona (52) kam. Zudem erzählt der Schlagersänger, der im vergangenen April seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, wie er mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie umgeht und warum er Mallorca den Rücken kehrt.