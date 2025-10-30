Von Crew vergessen: Ausflug zur Trauminsel endet für 80-Jährige tödlich

Nach einem Inselausflug in Australien kehrt eine 80-jährige Passagierin nicht zurück zum Schiff. Weil das zunächst aber niemand bemerkt, legt das Schiff ab – mit tödlichen Folgen. Rekonstruktion eines tragischen Falls.
Fehler können passieren. Selbst der beste Profi ist davor nicht gefeit. Ärzte können ein Lied davon singen. Die Grenze vom Leben zum Tod ist oft fließend und der Grat dazwischen schmal. Doch manche Fehler sind nicht nur dämlich, sondern enden tödlich. Für das betroffene Opfer ist die postmortale Rechtfertigung irrelevant: Es ist schlicht tot.