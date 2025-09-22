Albsteig-Challenge: 6 x 60 Kilometer Laufen – mit einem guten Essen kein Problem

Zwei Frauen und drei Männer wollen den 360 Kilometer langen Albsteig entlang des Albtraufs in sechs Tagen bewältigen. Alle sind erfahrene Ultraläufer. Eine Herausforderung wird es aber.
Keine Frage, der Albsteig ist, neben dem Westweg im Schwarzwald, der berühmteste und schönste Fernwanderweg Baden-Württembergs. Von Donauwörth führt diese auch HW 1 genannte Route abseits der Dörfer immer entlang des Albtraufs bis Tuttlingen, vorbei an Ruinen und Schlössern, durch dichte Buchenwälder und über unzählige Felsengipfel, von denen aus man grandiose Blicke hinaus in den wunderschönen Südwesten hat. So traumhaft ist dieser Weg und so tief hinein in die Seele des Landes führt er, dass eigentlich jeder Schwabe verpflichtet sein müsste, den Albsteig einmal im Leben zur Gänze durchstiegen zu haben.