Albstadt (Zollernalbkreis): Mann wegen Geiselnahme in Polizeirevier vor Gericht

Es waren Momente des Schreckens im Polizeirevier Albstadt: Ein Mann behauptet, eine Handgranate bei sich zu tragen. Wegen Geiselnahme steht er vor Gericht. Und spricht von einem Missverständnis.











Im Prozess um eine Geiselnahme im Polizeirevier in Albstadt (Zollernalbkreis) hat der Angeklagte von einem Missverständnis zwischen ihm und Polizisten gesprochen. Der 42-Jährige entschuldigte sich in einem von seinem Verteidiger verlesenen Text. An dem Tag sei er nicht mit der Absicht einer Geiselnahme in das Polizeirevier gegangen, lautete die Aussage des Mannes vor dem Landgericht Hechingen. Auch habe er keine Gewalt ausüben wollen. Er habe lediglich einen Landsmann aus der Ukraine zur Rede stellen wollen, der sich zum damaligen Zeitpunkt in einer Zelle des Reviers befand.