Albstadt-Lautlingen: Nach Schüssen mit drei Toten – Polizei gibt weitere Erkenntnisse preis

may 15.07.2024 - 11:39 Uhr

6 Zahlreich Einsatzkräfte waren vor Ort Foto: David Pichler/Südwestdeutsches /David Pichler

Ein 63-Jähriger soll am Sonntagmittag in Albstadt-Lautlingen Schüsse auf Familienmitglieder abgefeuert haben. Drei Menschen, darunter auch der Tatverdächtige, kamen ums Leben. Was bisher bekannt ist.











Nachdem ein Mann am Sonntagmittag in Albstadt-Lautlingen zwei Familienangehörige erschossen und zwei weitere schwer verletzt haben soll, geben die Polizei und die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt: Die bisherigen Ergebnisse der Ermittlungen würden auf ein innerfamiliäres Tötungsdelikt und einen anschließenden Suizid des 63-Jährigen hindeuten, wie es in der Mitteilung heißt.