Albstadt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

1 Die Polizei hat einen 24-Jährigen festgenommen. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Die Polizei nimmt einen 24-Jährigen in Albstadt fest, nachdem sie in seiner Wohnung größere Mengen Kokain und Marihuana findet. Der mutmaßliche Drogenhändler sitzt nun in Untersuchungshaft.











Die Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Drogenhändler in Albstadt (Zollernalbkreis) festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass in der Wohnung des 24-jährigen Tatverdächtigen Betäubungsmittel aufbewahrt werden sollen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Daraufhin sei die Wohnung des Mannes am Montag gegen 11 Uhr durchsucht worden. Die Polizei habe über 100 Gramm Kokain, verkaufsfertiges Marihuana über der erlaubten Besitzmenge und unter anderem einen Elektroschocker gefunden.