2 Die Polizei sucht nach dem Vermissten aus Albstadt, der sich zuletzt in Leinfelden-Echterdingen aufgehalten hat. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Die Polizei sucht nach dem 28-jährigen Marius Christopher Mayer, der am 17. Januar zum letzten Mal gesehen wurde. Dazu wurde ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Leinfelden-Echterdingen/Albstadt - Der 28 Jahre alte Marius Christopher Mayer aus Albstadt (Zollernalbkreis) wird seit Freitag, 17. Januar, vermisst. Der Vermisste hatte sich am Freitag zuletzt in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen aufgehalten. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Beamten melden, wurde der 28-Jährige am Freitag gegen 16 Uhr im Bauweg in Leinfelden-Echterdingen gesehen und ist mit seinem schwarzen Mercedes weggefahren. Doch an diesen Tag kehrte er nicht wie üblich nach Hause zurück. Daraufhin erstatteten Angehörige tags darauf eine Vermisstenanzeige. Auch eine knappe Woche später fehlt von ihm noch immer jede Spur.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen im Fildergebiet auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verliefen bislang ergebnislos. Es besteht die Möglichkeit, dass Marius Christopher Mayer in eine hilflose Lage geraten sein könnte.

So sieht der Vermisste aus

Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und korpulent. Er hat kurze, braune Haare und ist mit einer dunklen Hose und einer hellgrauen Jacke bekleidet. Er trägt blaue Sneakers mit weißer Sohle der Marke Sketchers. Der 28-Jährige ist mit einem schwarzen Mercedes ML 320, Kennzeichen BL-ZH 343 unterwegs.

Die Polizei fragt:

– Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

– Wer kann Hinweise zu dem gesuchten schwarzen Mercedes geben?

Hinweise zu dem Vermissten oder zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.