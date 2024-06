Albstadt im Zollernalbkreis: Verdacht auf Geiselnahme im Polizeirevier - U-Haft

1 Der 42-Jährige hatte ein Polizeirevier in Albstadt betreten und Zugang zum Zellentrakt gefordert. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 42-Jähriger betritt in Albstadt in Polizeirevier und verlangt Zugang zum Zellentrakt. Zur Untermauerung seiner Forderung behauptet der Mann, eine Handgranate mit sich zu führen. Was bislang über den Fall bekannt ist.











Wegen des Verdachts der Geiselnahme ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und Kriminalpolizei Balingen gegen einen 42-Jährigen aus Albstadt (Zollernalbkreis). Dieser hatte laut Mitteilung am Donnerstag das Polizeirevier betreten und Zugang zum Zellentrakt gefordert. Dort hielt sich zu diesem Zeitpunkt ein am selben Morgen festgenommener 24-Jähriger auf. Dieser soll mehrere Körperverletzungsdelikte begangen haben. Bei einem seiner Opfer handelt es sich um den 42-Jährigen, dem der Jüngere am Dienstag mehrmals mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben soll.