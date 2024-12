Albert und Charlène von Monaco: Traditionelle Geschenkaktion

Camille Gottlieb (26), die Tochter von Prinzessin Stéphanie von Monaco (59) und ihrem ehemaligen Bodyguard Jean-Raymond Gottlieb (geb. 1967), wächst zu einem wichtigen Familienmitglied der Grimaldis heran. Sie trägt zwar keinen Prinzessinnentitel, dennoch repräsentiert sie bei immer mehr Terminen und öffentlichen Anlässen die monegassische Fürstenfamilie mit.

So auch bei der traditionellen Geschenkaktion, die Fürst Albert II. (66) und seine Ehefrau, Fürstin Charlène von Monaco (46), am Donnerstag (12. Dezember) absolvierten. Zu dritt überreichten sie im Rahmen einer jährlichen Wohltätigkeitsveranstaltung im Yachtclub von Monaco Geschenke an Seniorinnen und Senioren.

Viele Events mit Nichte

Zuletzt war Alberts Nichte auch dabei, als die Zwillinge von Charlène und Albert, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10), am 30. November die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Platz vor dem Palast in Monaco per Knopfdruck erstrahlen ließen. Auch bei der Militärparade im Rahmen der offiziellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag des Fürstentums Mitte November war Camille Gottlieb in elegantem Moosgrün auf dem Palastbalkon mit der Familie zu sehen.

Neben vielen anderen Terminen erschien sie im Juni in einem eleganten weinroten Abendkleid zur Abschlussfeier des "Television Festival of Monte-Carlo". Ausnahmsweise absolvierte sie diesen offiziellen Auftritt nicht mit Onkel Albert, sondern mit ihrem Halbbruder Louis Ducruet (32) und dessen Ehefrau (seit 2019) Marie (31), wie Letztere auch auf ihrem Instagram-Account zeigte.

Neben Louis Ducruet hat Camille noch die Halbschwester Pauline Ducruet (30). Auch diese beiden tragen keinen Prinzentitel. Sie stammen aus der Ehe ihrer Mutter mit Daniel Ducruet (60). Die monegassische Prinzessin und der ehemalige französische Polizist waren von 1995 bis 1996 verheiratet.