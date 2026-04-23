Albert-Schweitzer-Schule Stuttgart: Immer mehr Erstklässler, die noch in der Trotzphase stecken

Die Zahl der Erstklässler mit sozialem und emotionalem Förderbedarf steigt. Wie unterrichtet man diese Kinder? Ein Besuch in der Biberklasse in Stuttgart.
Vier von fünf Kindern laufen in den Wald. Sie sind „Naturforscher“ und auf der Suche. Nach Blättern, Stöckchen, Moos. Für ein Nest, das sie passend zum Unterrichtsthema „Vögel im Frühling“ gleich bauen wollen. Das fünfte Kind sucht nicht mit. Zumindest nicht jetzt. Mario (alle Kindernamen geändert) heult und kreischt seine Wut heraus. Brüllend stapft er los, weg von den anderen. Die Praktikantin Lena folgt ihm.