(Alb-)Träume in Weiß Die Brautkleider der Prinzessinnen

Von Theresa Schäfer 29. März 2018 - 17:09 Uhr

Das Brautkleid ist das größte Geheimnis jeder Hochzeit – insbesondere im Hochadel. Schon jetzt wird rege diskutiert, auf welchen Look Meghan Markle setzen wird. In unserer Bildergalerie lassen wir die Brautroben der Prinzessinnen noch einmal Revue passieren.





Stuttgart - Hartweiß oder cremefarben, Spitze oder Taft, mit Schleppe oder ohne? Das Brautkleid, in dem Meghan Markle am 19. Mai in der Kapelle von Schloss Windsor vor den Altar tritt, um Prinz Harrys Ehefrau zu werden, ist bestimmt eines der bestgehüteten Geheimnisse des Vereinten Königsreichs.

Etwas frecher und moderner als bei Meghans zukünftigter Schwägerin, Herzogin Kate, dürfte es schon sein, spekulieren Modeexperten.

Die Wahl der Robe ist im europäischen Hochadel eine fast schon politische Angelegenheit: Máxima der Niederlande rief bei ihren Untertanen 2002 lange Gesichter hervor, als sie sich bei der Kleiderwahl für das italienische Modehaus Valentino und damit gegen die heimischen Schneider entschied.

Aber auch wenn die Herkunft des Brautkleides politisch unbedenklich ist - die Träume in weiß, in denen die Bräute des europäischen Hochadels bisher vor den Altar traten, sorgten immer für heiße Diskussionen. In unserer Bildergalerie lassen wir die schönsten Brautroben noch einmal Revue passieren.