Alb-Fils-Klinikum in der Kritik: Klinik entschuldigt sich bei Patientin

Der Betrieb im Göppinger Alb-Fils-Klinikum scheint nicht rund zu laufen, eine 88-jährige Patientin erhebt schwere Vorwürfe. Und nicht nur sie. Nun reagiert die Klinik.

Stundenlange Wartezeiten, schlechte Erreichbarkeit, auf manchen Stationen unfreundliches oder überfordertes Pflegepersonal — verschiedene Patienten und Angehörige hatten der NWZ berichtet, wie es ihnen im Neubau des Göppinger Alb-Fils-Klinikums (AFK) ergangen ist. Einzelfälle oder ein strukturelles Problem? Das ist nicht klar, aber diverse E-Mails mit weiteren Erfahrungsberichten, Anrufe und Leserbriefe sowie mehr als 200 Kommentare zu dem Thema auf Facebook zeigen, dass der Klinik-Neubau die Menschen umtreibt.​

Tablet-Computer bei der Aufnahme Auch eine 88-Jährige berichtet über ihre Erfahrungen. „Wir als Angehörige können das Geschriebene und Erlebte der Patienten nachvollziehen“, schreibt deren Schwiegersohn aus dem Lautertal als Einleitung zu einem dreiseitigen Papier, auf dem die Seniorin ihre Erfahrungen schildert, teilweise dokumentiert durch Fotos. Das Schreiben ging nach Angaben des Mannes auch an die Klinik.​ Wie schon andere ältere Patienten, bemängelt auch die Frau, dass in der neuen Klinik überall auf Tablet-Computer gesetzt werde, bereits in der Chirurgischen Ambulanz bei der Aufnahme: „Dort erhielt ich ein Tablet in die Hand gedrückt, um Antworten zu Fragen direkt in das Tablet einzugeben. Mit 88 Jahren hatte ich noch nie ein solches Tablet in den Händen. Wie soll ich das tun?“ Ihre Tochter habe schließlich bei der Bedienung geholfen: „Unterstützung hat mir auch niemand angeboten.“​

Auf der Station sollen die Computer dann Probleme verursacht haben: „Keiner der anwesenden Mitarbeiter konnte die Tablets, welche alle gesperrt waren, entsperren. Das ist auf anderen Stationen auch so und das geht schon seit Wochen nicht, war die Antwort, die ich vom Pfleger erhalten habe.“ Ihr Schwiegersohn habe dies schließlich in die Hand genommen und die Geräte in fünf Minuten entsperrt, auch für andere Patienten.​

Unzufriedenheit mit der Hygiene

Die Frau beklagt sich auch über die Sauberkeit in der Klinik: „Von Samstag bis Dienstagmorgen ist keine Putzfrau im Zimmer gewesen“, berichtet sie. Sie schlussfolgert: „Die Frage, woher Krankenhauskeime kommen, stellt sich dann wohl nicht mehr.“ Auch sei ihr Bettlaken zwei Tage nicht gewechselt worden – trotz Blutflecken, was auf einem Foto dokumentiert ist. Das bestätigt Klinik-Sprecherin Susanne Stiltz auf Anfrage: „Für das im genannten Fall nicht gewechselte Bett der Patientin möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen. Dies entspricht nicht unserem Anspruch an die Versorgung. Der Vorfall wurde intern aufgearbeitet.“​

Was die Seniorin besonders besorgt: Auch habe sie Medikamente erhalten, die sie gar nicht benötigt habe. So seien ihr am Tag nach ihrer Operation keine Thrombosemedikamente verabreicht worden, dafür aber ein Abführmittel: „Mit für mich verheerenden Auswirkungen, was mir sehr peinlich und unangenehm war. Ich bin mit meinen 88 Jahren weder inkontinent noch habe ich Probleme, alleine die Toilette aufzusuchen.“ Hierzu meint Stiltz: „Eine Verwechslung mit einem Abführmittel ist kaum vorstellbar, da es sich um zwei unterschiedliche Anwendungsformen handelt: Das Abführmittel wird oral eingenommen, die Anti-Thrombose-Spritze wird gespritzt.“ Allerdings sei es üblich, nach größeren Operationen Abführmittel zu geben, da Verstopfung in diesen Fällen ein häufig auftretendes Symptom sei.​

Es gibt auch Positives zu berichten

Es sei jedoch nicht alles schlecht gewesen, schreibt die Patientin: „Was ich ausdrücklich erwähnen möchte, ist, dass eine sehr freundliche und nette Pflegerin mir bei der Körperreinigung geholfen hat.“ Doch auch nach dem Malheur wegen des Abführmittels sei keine Reinigungskraft gekommen. Vielmehr habe ihre Tochter versucht, mit vorhandenen Desinfektionsmitteln und Tüchern zu reinigen.​

Stiltz resümiert: „Wir bedauern den geschilderten Vorfall sehr und nehmen die Rückmeldung äußerst ernst. Auch wenn sich uns der Sachverhalt intern teilweise anders darstellt, entspricht die erlebte Situation nicht unserem Anspruch an eine patientenorientierte Versorgung.“ Die kritisierten Themen seien intern besprochen, die zuständigen Bereiche informiert und nochmals zu einer „unabdingbaren Beachtung“ aufgefordert worden. Zudem wolle man mit der Patientin in den Dialog treten.​

Durchwachsenes Fazit trotz gelungener OP

Schließlich zieht die Patientin ein durchwachsenes Fazit: „Einer 88-jährigen Frau ist es fast unmöglich, einen Aufenthalt, ohne entsprechender Unterstützung von Angehörigen, problemlos zu bewältigen. Das ist sehr bedauerlich und schade.“ Doch das Wichtigste, nämlich ihre Genesung, habe trotz allem hervorragend geklappt: „Die ärztliche Betreuung, das heißt OP-Ausführung und das Ergebnis, waren sehr gut. Hervorzuheben ist auch der Anruf des Arztes bei meiner Tochter nach der OP, wo er sie über den Verlauf kurz informiert hat – das ist super!“​

Fragebogen an eine Verstorbene

Umfrage

Fassungslos sind die Angehörigen einer 85-Jährigen aus dem Filstal, die im November im Alb-Fils-Klinikum gestorben war. Vier Wochen nach ihrem Tod bekam der Witwer vom Krankenhaus einen an die Verstorbene adressierten Brief mit einer Umfrage und der freundlichen Bitte, diese – freiwillig – auszufüllen. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor. Sie werde „hiermit erneut und letztmalig zur Teilnahme an der Befragung“ eingeladen.

Reaktion

​Unter den Fragen finden sich auch solche: „Hat sich Ihr Gesundheitszustand durch den Krankenhausaufenthalt verbessert?“, oder „Wie beurteilen Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand?“ Der Sohn der Verstorbenen kann sich nur wundern: „Vier Wochen später, ich habe echt gedacht, ich glaube es nicht.“​