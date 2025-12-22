Alb-Fils-Klinikum in der Kritik: Klinik entschuldigt sich bei Patientin

Der Betrieb im Göppinger Alb-Fils-Klinikum scheint nicht rund zu laufen, eine 88-jährige Patientin erhebt schwere Vorwürfe. Und nicht nur sie. Nun reagiert die Klinik.
Stundenlange Wartezeiten, schlechte Erreichbarkeit, auf manchen Stationen unfreundliches oder überfordertes Pflegepersonal — verschiedene Patienten und Angehörige hatten der NWZ berichtet, wie es ihnen im Neubau des Göppinger Alb-Fils-Klinikums (AFK) ergangen ist. Einzelfälle oder ein strukturelles Problem? Das ist nicht klar, aber diverse E-Mails mit weiteren Erfahrungsberichten, Anrufe und Leserbriefe sowie mehr als 200 Kommentare zu dem Thema auf Facebook zeigen, dass der Klinik-Neubau die Menschen umtreibt.