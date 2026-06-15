Das Alb-Fils-Klinikum und der Landkreis Göppingen warnen vor zusätzlichen Belastungen von mehr als fünf Millionen Euro jährlich.
Knapp ein Jahr nach der feierlichen Eröffnung des neuen Alb-Fils-Klinikums in Göppingen war das Krankenhaus am Freitag wieder geschlossen. Symbolisch. Für zwei Stunden. Mit der Verriegelung des Haupteingangs wollten die Mitarbeitenden der Klinik auf die prekäre wirtschaftliche Lage hinweisen. Mit dem geplanten Beitragssatzstabilisierungsgesetz der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) drohe nun eine weitere erhebliche Verschärfung. Nach dem derzeitigen Stand des Gesetzentwurfs der Bundesregierung würde das Klinikum ab 2027 mit zusätzlichen Kosten von rund fünf Millionen Euro pro Jahr belastet.