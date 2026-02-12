Alb-Fils-Klinikum Göppingen: In der Notaufnahme läuft es noch nicht rund

Das Alb-Fils-Klinikum in Göppingen bestätigt Kritikpunkte eines Rettungsdienstmitarbeiters und spricht von „unvorhergesehenen Herausforderungen“.
Heizlüfter in der Zentralen Notaufnahme (ZNA), Patienten werden über den Ausgang statt den überdachten Eingangsbereich angeliefert, Poller sollen für mehr Sicherheit an automatischen Türen sorgen: Auf diverse Mängel in der ZNA des neuen Alb-Fils-Klinikums (AFK) hat ein Mitarbeiter des Rettungsdiensts hingewiesen. Die Klinik bestätigt die meisten Punkte und verweist darauf, dass der Neubau ein sehr komplexes Projekt sei, „bei dem unvorhergesehene Herausforderungen auftreten“.