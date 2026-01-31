Alb-Fils-Klinikum Göppingen: „Gespräche sind das Wichtigste“ – Patientenfürsprecher als Vermittler

Sie sind Helfer und Beruhiger: Walter Schlittenhardt und Dieter Kress kümmern sich als Patientenfürsprecher am Alb-Fils-Klinikum in Göppingen darum, wenn der Schuh drückt.
„Es geht mal etwas schief. Aber unsere Mitarbeiter sind im Durchschnitt hoch motiviert. Niemand läuft hier rein und denkt sich: Heute werde ich mal richtig unverschämt.“ Walter Schlittenhardt ist Patientenfürsprecher am Alb-Fils-Klinikum in Göppingen und bricht eine Lanze für die Belegschaft des Krankenhauses. Nachdem Patienten Ende vergangenen Jahres über schlechte Erfahrungen in der Klinik berichtet und deshalb harsche Kritik geäußert hatten, herrschte in großen Teilen der Belegschaft Katerstimmung.