1 Zwischen Laichingen und Feldstetten ist es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Foto: dpa/Ralf Zwiebler

Ein 66 Jahre alter Autofahrer will bei Laichingen am Donnerstagmorgen einen Lastwagen überholen. Das Manöver gelingt nicht. Er stirbt, zwei weitere Personen werden schwer verletzt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Bei Laichingen im Alb-Donau-Kreis ist ein Autofahrer bei einem Überholmanöver ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 66-jährige Peugeot-Fahrer auf der Straße von Laichingen Richtung Feldstetten einen Lastwagen überholen, kam dabei jedoch ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Opel zusammen.

Der 66-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ereignete, so schwer verletzt, dass er trotz der Rettungsversuche der Einsatzkräfte an der Unfallstelle starb. Der 47-jährige Fahrer des Opel und sein 47-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Lebensgefahr besteht laut Polizeiangaben nicht.

Der entstandenen Schaden an den Autos wird auf jeweils 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße komplett gesperrt werden