Tragischer Unfalltod von Achtjähriger: Familie will umziehen

1 Vor einer Woche wurde ein achtjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Familie kämpft mit Verzweiflung und will nun umziehen. Foto: dpa/Ralf Zwiebler

Eine Achtjährige wird in Blaustein von dem Auto eines 85-Jährigen erfasst und tödlich verletzt. Ihre Familie kämpft mit Verzweiflung und Trauer - und plant nun einen Wohnortwechsel.











Nach dem Unfalltod eines achtjährigen Mädchens in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) will ihre Familie die Stadt verlassen. Um Abstand zu dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Unfallort zu bekommen, suchen die Angehörigen eine neue Wohnung, wie die Stadt mitteilte.