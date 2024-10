Alb-Donau-Kreis: Mutmaßlicher Auftraggeber für Kindesmissbrauch festgenommen

1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 56 Jahre alter Mann aus dem Alb-Donao-Kreis soll den sexuellen Missbrauch von Kindern in Auftrag gegeben und gegen Bezahlung per Livestream mitverfolgt haben. Was bislang bekannt ist.











Ein 56-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis steht im Verdacht, den sexuellen Missbrauch von Kindern in Auftrag gegeben und gegen Bezahlung per Livestream mitverfolgt zu haben. Am Dienstag sei er festgenommen worden, teilten das baden-württembergische Cybercrime-Zentrum und das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Seine Wohnung habe man durchsucht.