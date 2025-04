Beim Sprint zum Zug hat ein Mann in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) eine geschlossene Schranke ignoriert und ist tödlich verletzt worden.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde der 24-Jährige am Bahnhof der Kleinstadt beim Überqueren des Bahnübergangs von einem zweiten Zug erfasst. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Dort sei der Mann noch am Nachmittag gestorben.