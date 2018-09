Alb-Donau-Kreis Mann ertrinkt in Badesee – Unfall vermutet

Von red/dpa/lsw 20. September 2018 - 07:58 Uhr

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa

Im Ersinger Badesee ist ein Mann beim Schwimmen ertrunken. Zeugen hatten ihn reglos im Wasser treiben sehen, alle Wiederbelebungsversuche scheiterten.

Erbach - Ein 78 Jahre alter Mann ist beim Schwimmen im Ersinger Badesee nahe Erbach (Alb-Donau-Kreis) ertrunken. Zeugen hatten den Senior am Mittwoch reglos im Wasser treiben sehen und ihn aus dem Wasser geholt.

Alle Wiederbelebungsversuche scheiterten jedoch, wie die Polizei am Donnerstag in Ulm mitteilte. Sie geht von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Der Mann war an dem See als regelmäßiger Badegast bekannt.