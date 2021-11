1 Welche Regeln gelten in Baden-Württemberg für den Friseur-Besuch? (Symbolbild) Foto: dpa/Magdalena Tröndle

Seit diesem Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe II, die einige neue Maßnahmen und Regeln mit sich bringt. Was Sie für den Besuch beim Friseur beachten müssen.















Stuttgart - 3 G, 2 G, 2 G Plus – das sich ständig ändernde Regelwerk der Corona-Maßnahmen kann ziemlich verwirrend sein. Am Dienstag wurde für Baden-Württemberg die neue Verordnung für die Alarmstufe II verkündet, die ab diesem Mittwoch gilt. Was das für Ihren Friseurbesuch bedeutet, lesen Sie in diesem Beitrag.

In einigen Bereichen wurde in der Alarmstufe II die 2-G-Regel durch die 2-G-Plus-Regel ersetzt. Diese besagt, dass auch für immunisierte und genesene Personen der Zutritt erst nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet ist. Während die meisten körpernahen Dienstleistungen unter dieser 2-G-Plus-Regel stehen, sind Friseure sowie Barbershops davon ausgenommen. Hier gilt weiterhin: 3 G mit PCR-Test.

Was genau bedeutet 3 G mit PCR-Test?

Kurz gesagt: Geimpfte oder genesene Personen benötigen in Baden-Württemberg für einen Friseurbesuch keinen weiteren Test, das Impf- bzw. Genesenenzertifikat genügt. Zudem können auch nicht-immunisierte Personen weiterhin zum Friseur, solange ein negativer PCR-Test vorgewiesen wird. „Friseure gehören zur Grundversorgung, deshalb können und wollen wir nicht-immunisierte Menschen davon nicht völlig ausschließen“, so die Begründung des Sozialministeriums Baden-Württemberg.

Betriebe körpernaher Dienstleistungen haben außerdem „eine Datenverarbeitung durchzuführen und ein Hygienekonzept zu erstellen“.