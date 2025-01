Alarmruf der Industrie im Rems-Murr-Kreis: Drittes Rezessionsjahr ohne Ende in Sicht – „Wir stecken in einer Abwärtsspirale!“

Drittes Rezessionsjahr ohne Ende in Sicht – „Wir stecken in einer Abwärtsspirale!“

1 Die Metall- und Elektroindustrie im Rems-Murr-Kreis steht unter Druck. Foto: dpa/Jens Kalaene

Aufträge brechen ein, Bürokratie lähmt – die Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis steckt in der Rezession. Die Hälfte der Autozulieferer ist in Kurzarbeit. Warum die Unternehmen Alarm schlagen und welche Forderungen sie an die Politik stellen.











Link kopiert



Die wirtschaftlichen Aussichten für die Metall- und Elektroindustrie im Rems-Murr-Kreis bleiben düster. „Wir sind mittlerweile im dritten Rezessionsjahr – und ein Ende ist nicht in Sicht“, konstatiert Michael Prochaska, der Vorsitzende der Bezirksgruppe des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, auf einer Pressekonferenz in Waiblingen. Die aktuelle Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben zeichne ein alarmierendes Bild: Sinkende Auftragszahlen, zunehmende Bürokratie und politische Unsicherheiten dominierten die Sorgen der Unternehmen. Besonders in der Metallbranche und bei den Automobilzulieferern gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende.