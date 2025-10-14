Mehr Methan-Quellen: Steht die Antarktis vor dem Klima-Kollaps?

Vor der Küste der Antarktis tritt immer mehr des potenten Treibhausgases Methan aus. Dies deutet auf einen grundlegenden Wandel der antarktischen Meeresumwelt hin.
Ob vor Helgoland, vor der US-Ostküste oder im Pazifik: In vielen Meeresgebieten weltweit tritt Methangas aus dem Untergrund aus. Meist wird dieses potente Treibhausgas von Gashydraten im Meeresgrund freigesetzt. Diese gefrorene Verbindung aus Methan und Wassereis kann bei Erwärmung oder Druckentlastung zerfallen und ihre Gasfracht abgeben.