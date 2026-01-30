Alarmfall kurz vor Weihnachten: Verdächtiger nach Bombenalarm am Stuttgarter Hauptbahnhof ermittelt

Vier Stunden lang war der Stuttgarter Hauptbahnhof lahmgelegt, der Fernverkehr blockiert. Nun ist der Bombenalarm vom 20. Dezember 2025 offenbar aufgeklärt.
Eine Sackkarre mit einer Ladung in Mülltüten und Klarsichtfolie verpackt, ein Geruch nach Benzin: Das war der Auslöser eines Bombenalarms, der vor sechs Wochen den Stuttgarter Hauptbahnhof lahmgelegt hat – mit weitreichenden Folgen. Vier Stunden lang war der Bahnhof geräumt und der Fernverkehr in diesem Bereich eingestellt, mussten Tausende Bahnreisende umplanen und auf Alternativen hoffen. Was aber steckte hinter dem brisanten Fund, der wie eine Bombe wirkte?