Ein ungeplantes Mittagsschläfchen hat am Mittwoch ein Großaufgebot der Feuerwehr in Kornwestheim ausgelöst. In einem Wohnheim in der Villeneuvestraße hatte ein Bewohner einen Topf mit Essen auf den eingeschalteten Herd gestellt und war beim Warten eingeschlafen.

Mit 30 Einsatzkräften zum Ort des Geschehens

Mit 30 Wehrleuten und mehreren Fahrzeugen rückte die Kornwestheimer Wehr gegen 13.15 Uhr aus. Weil ein Brandmelder wegen der starken Rauchentwicklung schnell anschlug, konnte Schlimmeres verhindert werden, erklärt Peter Schraud, Pressesprecher der Feuerwehr Kornwestheim. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Lage sei rasch unter Kontrolle gewesen, so Schraud. Im Einsatz waren auch mehrere Beamte der Polizei.