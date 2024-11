Alarm in Gewerbehalle in Leonberg-Höfingen: Feuer entpuppt sich als Ölnebel

Alarm in Gewerbehalle in Leonberg-Höfingen

1 Entlüfteten die Halle: Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Am Freitagmorgen werden gleich drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr zu einer Halle in Leonberg-Höfingen alarmiert. Dort finden sie als Ursache für den vermeintlichen Brand einen defekten Kompressor.











Link kopiert



Ein Defekt an einem Luftkompressor hat am Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz im Gewerbegebiet in Höfingen geführt. Gegen 8 Uhr wurden die Abteilungen Innenstadt, Höfingen und Gebersheim zu einer Rauchentwicklung in einer Halle in der Paul-Ehrlich-Straße alarmiert. Wie es heißt, war beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte das Gebäude bereits vorbildlich geräumt, der Einsatzleiter wurde vom Brandschutzbeauftragten empfangen. Ein Atemschutztrupp erkundete in der Folge die weitläufige Halle ein.

Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es kein schlimmes Feuer gab. Ursache für die Aerosolbildung war offenbar ein kaputter Kompressor. Durch den Defekt hatte sich ein dichter Ölnebel gebildet. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg lüftete das Industriegebäude mit mehreren Hochleistungslüftern und übergab die Einsatzstelle im Anschluss an Bevollmächtigte des Betriebs.