Alarm im Stuttgarter Rotlichtviertel: Freier will Prostituierte ausrauben

Freier will Prostituierte ausrauben

1 Die Polizei hofft, dass Zeugen den Mann gesehen haben. Foto: dpa/David Inderlied (Symbolbild)

Eine Frau wird in einem Etablissement mit einem Messer bedroht: Ein Mann will sein Geld zurück. Sie kann Hilfe rufen – der Tatverdächtige entkommt dennoch.











Link kopiert



Die Polizei hat am Donnerstag ins Rotlichtviertel in der Stuttgarter Altstadt ausrücken müssen. Das Personal eines Etablissements hatte Alarm geschlagen, weil ein Mann eine Prostituierte ausrauben wollte. Er soll als Kunde bei der 22-Jährigen gewesen sein und bereits bezahlt haben. Auch hatte sie, so die Polizei, die Dienstleistung bereits erbracht. Der Mann soll die Frau mit einem Messer bedroht und sein Geld zurückgefordert haben. Sie drückte den Notfallknopf, sodass ein Mitarbeiter ihr zur Hilfe kommen konnte.