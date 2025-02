Alarm am Wahrzeichen

Der Kölner Dom ist aktuell nicht zugänglich. Wegen eines verdächtigen Fundes am Haupteingang wurde der Dom evakuiert. Die Polizei prüft nun den Gegenstand.











Der Kölner Dom ist zur Zeit gesperrt, weil am Hauptportal ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Es sei am Freitagmorgen ein am Türknauf des Westportals hängender Gegenstand gefunden worden, wie ein Domsprecher der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mitteilte.