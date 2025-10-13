Alaina Scott bekommt ihr erstes Kind: Eminem wird zum zweiten Mal Großvater

Rapper Eminem wird erneut Großvater: Seine Tochter Alaina Scott verkündet auf Instagram, dass sie und ihr Ehemann Matt ihr erstes Kind erwarten. In den Kommentaren gratulieren Schwester Hailie und Eminems Bruder Nathan.
Eminem (52) wird erneut Großvater: Seine Adoptivtochter Alaina Scott (31) hat auf Instagram mit einer Bilderreihe ihre Schwangerschaft verkündet. Auf dem ersten Foto hält sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Matt Moeller (30) einen weißen Babystrampler in die Kamera. Auf einem weiteren Bild führt sie ihren ahnungslosen Mann mit verbundenen Augen in ein dekoriertes Gebäude.