Alaina Scott bekommt ihr erstes Kind: Eminem wird zum zweiten Mal Großvater

Rapper Eminem wird erneut Großvater: Seine Tochter Alaina Scott verkündet auf Instagram, dass sie und ihr Ehemann Matt ihr erstes Kind erwarten. In den Kommentaren gratulieren Schwester Hailie und Eminems Bruder Nathan.

Eminem (52) wird erneut Großvater: Seine Adoptivtochter Alaina Scott (31) hat auf Instagram mit einer Bilderreihe ihre Schwangerschaft verkündet. Auf dem ersten Foto hält sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Matt Moeller (30) einen weißen Babystrampler in die Kamera. Auf einem weiteren Bild führt sie ihren ahnungslosen Mann mit verbundenen Augen in ein dekoriertes Gebäude.

Dort überrascht sie ihn mit der frohen Nachricht - in einem Baby-Schuhkarton liegt ein positiver Schwangerschaftstest. Auf den letzten Aufnahmen strahlt das Paar vor Glück und posiert mit dem Strampler. Alaina schrieb dazu: "Das Beste von dir und mir. Seit Monaten trage ich einen winzigen Herzschlag in mir, der meinen bereits in jeder Hinsicht verändert hat. Baby M, wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen."

Auch Ehemann Matt teilte seine Freude: "Gott hat unsere Familie mit dem Wunder des Lebens gesegnet. Der Kleine weiß noch nicht, wie glücklich er sich schätzen kann, eine Mutter wie dich zu haben - aber das wird er noch lernen."

Schwester Hailie gratuliert

Alainas Schwester Hailie (29) reagierte begeistert auf die Neuigkeit und schrieb: "Ich freue mich so sehr für euch. Ich kann es kaum erwarten, Tante zu werden, und Elliot ist ganz aufgeregt, seinen Cousin kennenzulernen." Die 29-Jährige machte Eminem bereits im März dieses Jahres zum ersten Mal zum Großvater, als sie ihren Sohn Elliot Marshall McClintock zur Welt brachte.

Auch Eminems Bruder Nathan (39) gratulierte Alaina herzlich: "Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich so für euch! Ihr werdet tolle Eltern." Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: "Hört auf, mich alt zu machen."

Alaina und Matt gaben sich 2023 das Jawort. Eminem adoptierte Alaina bereits in den 2000er-Jahren. Sie ist die Tochter von Dawn Scott, der Schwester seiner Ex-Frau Kim Scott. Aufgrund schwerer Drogenprobleme konnte sich Dawn nicht mehr um ihre Tochter kümmern.