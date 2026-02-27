Eine Oscar-Nominierung, sechs Jahre Recherche und seltene Einblicke hinter Gefängnismauern: Die Dokumentation „The Alabama Solution – Die Hölle hinter Gittern“ beleuchtet die Zustände im Strafvollzug des US-Bundesstaates Alabama.
Ein Gefängnisbesuch im Jahr 2019 wird zum Ausgangspunkt für eine jahrelange Recherche: Der Dokumentarfilm „The Alabama Solution – Die Hölle hinter Gittern“ ist ab heute bei Sky sowie über den Streamingdienst WOW abrufbar. Zudem läuft die 114-minütige Produktion am Abend um 20.15 Uhr auf Sky Crime.