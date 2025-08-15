Akzeptanz der queeren Bewegung: Maren Kroymann warnt vor Rückschritten

In der NDR Talk Show zeigt sich Maren Kroymann entsetzt über die Entwicklungen in Bezug auf die Akzeptanz der queeren Bewegung. Die Schauspielerin sieht einen gefährlichen Rollback und macht Trump-Politik mitverantwortlich.
Maren Kroymann findet deutliche Worte für die aktuelle Lage der queeren Bewegung. In der NDR Talk Show vom 15. August äußert sich die 76-jährige Schauspielerin schockiert über die jüngsten Entwicklungen: "Das finde ich ganz furchtbar. Das was Trump sagt, wird hier in vorauseilendem Gehorsam übernommen."