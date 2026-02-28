Akuter Notfall: Viele Herzschwäche-Patienten landen mehrfach im Krankenhaus

Herzschwäche-Patienten sind oft Wiederholungsgäste im Krankenhaus. Eine bestimmte Gruppe von ihnen ist besonders gefährdet.
Stockholm/Würzburg - Patienten mit akuter Herzinsuffizienz kommen oft nicht nur einmal ins Krankenhaus: Besonders betroffen von diesem Drehtüreffekt sind jene Menschen, die mit einer solchen akuten Herzschwäche in die Klinik eingeliefert werden und generell eine eingeschränkte Pumpfunktion haben. Das berichtet ein internationales, vom schwedischen Karolinska Institut koordiniertes Team im "European Heart Journal".