Akustik in Lokalen: Wenn der Lärmpegel das Essen vermiest

Architektur- und Modetrends sind schuld, dass sich Besucher in Restaurants oft nicht wohlfühlen. Trotzdem wird meist nur an Preise und Essen gedacht – und nicht an die Akustik.

Es hätte ein netter Abend werden können. Sympathische Menschen, gutes Essen – und an sich viel zu reden und zu lachen. Aber da hilft selbst der Alkohol nicht – nach einer Stunde wirkt die fröhliche Gesellschaft gestresst und wird zunehmend unruhig. Denn in dem Lokal ist der Lärmpegel enorm. Je länger der Abend, desto lauter scheint es im Saal zu werden. Die einen versuchen, sich brüllend zu unterhalten, die anderen schalten auf Durchzug – und die fröhliche Runde löst sich schneller auf als geplant. Hauptsache raus hier!

Jeder fünfte Erwachsene ist von altersbedingtem Hörverlust betroffen Wenn es um Probleme in der Gastronomie geht, werden die üblichen Themen genannt: Preise, Essen und Einrichtung. Akustik ist dagegen selten ein Thema, wenn jemand ein Restaurant eröffnet. „Ich werde meistens erst gerufen, wenn es schon zu spät ist“, erzählt denn auch Ralf Steger. Der Leiter der Firma Akustik-Solutions in Filderstadt ist Experte auf dem Gebiet und kann schon vor der Eröffnung einer neuen Brauereigaststätte oder hippen Bar die Akustik prognostizieren. Die Betreiber können das offenbar nicht. „Irgendwann stellen sie dann fest: So ein Mist – und gehen auf die Suche nach Lösungen.“

Ein typischer Fall war das Brauhaus Eins im Stuttgarter Bosch-Areal. Hier schien alles zu stimmen: die Karte, das Interieur, das Essen. Trotzdem musste der Betreiber nach einigen Monaten feststellen, dass die Gäste schneller als erhofft wieder aufbrachen oder gleich ganz wegblieben. „Wenn es hier voll war, war der Lärmpegel immens“, erzählt Ralf Steger. Deshalb wurde vor eineinhalb Jahren nachgerüstet.

Man staunt, wie wenig das Thema Akustik gerade in Zeiten einer immer älter werdenden Gesellschaft berücksichtigt wird. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts ist jeder fünfte Erwachsene von altersbedingtem Hörverlust betroffen – aber keineswegs erst mit siebzig oder achtzig Jahren, sondern die Hälfte davon bereits im arbeitsfähigen Alter.

Die Probleme mit der Akustik sind der aktuellen Architektur geschuldet

Auch wenn manche Menschen bis ins hohe Alter noch gut hören, ist es nicht ungewöhnlich, dass die natürliche Leistungsfähigkeit des Gehörs ab dem fünfzigsten Lebensjahr abnimmt. Die Haarzellen des Innenohrs verschleißen, und auch der Hörnerv und das Hörzentrum altern, sodass hohe Frequenzen zunehmend Probleme bereiten und Konsonanten wie s, f oder t sich schlecht unterscheiden lassen. Gespräche klingen dumpfer und fallen in lauten Umgebungen besonders schwer.

Über Jahrhunderte hinweg hielt das niemanden davon ab, ins Wirtshaus zu gehen. Stammtische alter Zech- oder Skatbrüder sind legendär, die Probleme mit der Akustik dagegen ein junges Phänomen und der aktuellen Architektur geschuldet, die heute kaum mehr ohne riesige Glasfronten auskommt. Auch die Einrichtungsmode hat ihren Anteil. „Wird eine alte Gaststätte renoviert, wird als Erstes die Zwischendecke ausgebaut. Dann kommen Vorhänge, Tischdecken und Polsterungen raus“, sagt Ralf Steger, „und plötzlich hat man ein Problem.“

Im Brauhaus Eins im Stuttgarter Bosch-Areal kamen noch geflieste Flächen und Pfosten hinzu, ein großer Braukessel mit blitzblanker Messinghaut und Spiegel. Damit ergaben sich zahlreiche Flächen, die den Schall wie beim Pingpong in alle Richtungen reflektierten. „Schallwellen breiten sich kugelförmig aus“, erklärt Ralf Steger. Von der Decke, der größten Fläche, werden sie zurück in den Raum gelenkt, sodass das Echo quasi mitten ins Gespräch hineingrätscht. Die Folge, so Steger: „Endsilben werden nicht mehr verstanden.“

Im Lauf des Abends kann sich die Geräuschkulisse mitunter bis zu achtzig und hundert Dezibel steigern, sagt Steger. Das entspricht starkem Straßenverkehr oder einem Presslufthammer. Nicht nur für die Gäste, sondern auch für das Personal eine nervenraubende Belastung. Ralf Steger weiß aus langjähriger Erfahrung: „Da kann das Essen noch so gut sein – wenn die Leute sich permanent anstrengen und anschreien müssen, entscheiden sie sich für das gesellige Beisammensein“ – und damit gegen das Lokal.

Eine Nachrüstung ist nicht billig

Resmio, eine Online-Plattform für die Gastro-Branche, hat in ihrem Zehn-Punkte-Plan mit Themen wie Marketing und Personal, Konzept und Kostenkalkulation, Vorschriften und Einrichtung trotzdem die Akustik mit keinem Wort erwähnt. „Für Küche und Einrichtung wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben“, sagt Ralf Steger, „aber die Gastronomen denken nicht an den Verlust durch all die Kunden, die nicht mehr kommen.“ Gerade auch in der Systemgastronomie, wo Mobiliar und Dekoration meist als Paket geliefert werden, ahnen die Betreiber nicht, welche Probleme sie sich einhandeln, wenn es am Abend hallt wie in der Bahnhofshalle.

Die Folgen sind nicht ohne, denn billig wird die Nachrüstung nicht. Je nach Größe des Lokals muss man noch mal 10 000 bis 20 000 Euro in die Hand nehmen. Schließlich muss bei den Materialien der Brandschutz gewährleistet sein und dürfen keine Gase austreten. Billigere Produkte aus dem Ausland können dagegen Giftstoffe und Bindemittel enthalten, die hier nicht zugelassen sind.

Aber auch wer beim Bau zumindest an der Decke gelochte Rigipsplatten angebracht hat, stellt mitunter fest, dass sie nicht annähernd ausreichen, um eine angenehme Akustik zu schaffen. Dann hängt Ralf Steger an Drähten noch einzelne Segel unter die Decke, die zusätzlich den Schall absorbieren. Es gibt auch Akustikbilder für die Wände. Je mehr Teppiche und Polstermöbel, desto weniger Akustikmaterial ist an Decken und Wänden nötig.

In einer Schule, die an einer Hauptstraße lag, hat Ralf Steger vor eine große Innenwand auch mal einfach nur einen sehr dicken Stoff gehängt, schon war die Geräuschkulisse erträglicher. Auch in alten Caféhäusern und Wirtschaften hing im Windfang meist eine schwere Decke, die nicht nur Schall schluckte, sondern en passant dafür sorgte, dass die Gäste nicht im Luftzug saßen – wie heute, wo obendrein noch ständig Raucher rein- und rausgehen.

Zu den Kunden des Fachmanns gehören Kantinen, Kliniken, Schulen, Universitäten, Foyers und Fabriken

Wie oft die Akustik inzwischen zum Problem wird, zeigt die lange Liste der Auftraggeber von Ralf Steger. Er hatte ursprünglich eine Werbeagentur, war aber immer häufiger mit dem Thema Akustik konfrontiert, weshalb er beschloss, sich zum zertifizierten Raumakustiker ausbilden zu lassen. Seither fährt er im Kofferraum seines Wagens diverse Scheiben und Rechtecke in verschiedensten Formen, Farben und Materialien durch die Gegend, um den Kunden einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie Abhilfe ausschaut.

Er wurde schon in Kantinen, Kliniken und Konferenzräume gerufen, in Schulen und Universitäten, Foyers und Fabriken. In einer Produktionshalle hat er einen Raum im Raum gebaut, damit die Nerven der Mitarbeitenden nicht länger vom ständigen Hall blank lagen. Auch in Wohnungen ist das Thema Schall und Hall längst angekommen. „Wenn Räume über zwei Etagen gehen, klingt das oft wie in einer Kirche oder im Hallenbad“, sagt Ralf Steger, „dann werden die Kinder geschimpft, wenn sie spielen, dabei liegt es in Wahrheit an der Architektur.“