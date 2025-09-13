Akustik in Lokalen: Wenn der Lärmpegel das Essen vermiest

Architektur- und Modetrends sind schuld, dass sich Besucher in Restaurants oft nicht wohlfühlen. Trotzdem wird meist nur an Preise und Essen gedacht – und nicht an die Akustik.
Es hätte ein netter Abend werden können. Sympathische Menschen, gutes Essen – und an sich viel zu reden und zu lachen. Aber da hilft selbst der Alkohol nicht – nach einer Stunde wirkt die fröhliche Gesellschaft gestresst und wird zunehmend unruhig. Denn in dem Lokal ist der Lärmpegel enorm. Je länger der Abend, desto lauter scheint es im Saal zu werden. Die einen versuchen, sich brüllend zu unterhalten, die anderen schalten auf Durchzug – und die fröhliche Runde löst sich schneller auf als geplant. Hauptsache raus hier!