Aktuelles Ranking: In diesen Ländern haben Auswanderer besonders gute Chancen

In welchen Ländern haben Auswanderinnen und Auswanderer besonders gute Chancen auf eine gute Ausbildung, eine erfolgreiche Karriere und generell eine hohe Lebensqualität? Ein Ranking möchte genau das klären.
Wer mit dem Gedanken spielt, ins Ausland zu ziehen, landet früher oder später bei derselben Frage: Wo sind die Chancen auf ein gutes Leben wirklich am besten? Eine mögliche Antwort darauf will das Beratungsunternehmen Henley & Partners mit dem "Henley Opportunity Index 2026" geben. Im Mittelpunkt des Vergleichs stehen dabei vor allem wirtschaftliche Rahmenbedingungen.