Aktuelles Ranking: In diesen Ländern haben Auswanderer besonders gute Chancen

In welchen Ländern haben Auswanderinnen und Auswanderer besonders gute Chancen auf eine gute Ausbildung, eine erfolgreiche Karriere und generell eine hohe Lebensqualität? Ein Ranking möchte genau das klären.

Wer mit dem Gedanken spielt, ins Ausland zu ziehen, landet früher oder später bei derselben Frage: Wo sind die Chancen auf ein gutes Leben wirklich am besten? Eine mögliche Antwort darauf will das Beratungsunternehmen Henley & Partners mit dem "Henley Opportunity Index 2026" geben. Im Mittelpunkt des Vergleichs stehen dabei vor allem wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Das Ranking bewertet Länder nach zentralen Faktoren, die zusammen mit Aufenthaltsrechten langfristigen Wohlstand begünstigen sollen. Berücksichtigt werden dabei unter anderem Verdienstchancen, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten und Bildungsangebote. Das bedeutet aber nicht, dass jede Auswanderin und jeder Auswanderer automatisch dieselben Chancen hat.

Die Länder auf dem Treppchen

Die Schweiz belegt in diesem Jahr mit einem Gesamtwert von 86 Prozent mit Abstand den ersten Platz. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ein international anerkanntes Bildungssystem und hervorragende Karrierechancen machen das Land attraktiv.

Singapur folgt auf Platz zwei mit einem Wert von 81 Prozent. Der Stadtstaat bietet besonders hohe Verdienstmöglichkeiten und erstklassige Beschäftigungsperspektiven. In Sachen Bildung liegt das Land aber weit hinter Rang drei zurück. Auf diesen Platz schafft es Australien mit insgesamt 80 Prozent. Getragen wird die gute Bewertung unter anderem von weltweit anerkannten Universitäten und hoher Lebensqualität.

Großbritannien, USA und Kanada im oberen Mittelfeld

Großbritannien und die USA teilen sich den vierten Platz mit jeweils 79 Prozent. In den Vereinigten Staaten fällt vor allem das Potenzial für ein besonders hohes Einkommen ins Gewicht, im Vereinigten Königreich vor allem der Bildungsbereich. Kanada folgt mit 78 Prozent auf Rang fünf und profitiert insbesondere von seinem internationalen Arbeitsmarkt.

Österreich landet mit insgesamt 69 Prozent auf Platz sechs, vor den Vereinigten Arabischen Emiraten, die mit 68 Prozent auf Platz sieben folgen. Neuseeland belegt mit einem Prozentpunkt weniger Platz acht. Hongkong und Italien teilen sich Rang neun mit jeweils 65 Prozent. Lettland und Malta liegen gemeinsam auf Platz zehn mit je 62 Prozent. Dahinter folgen Portugal mit 61 Prozent und Griechenland mit 59 Prozent.

Der Chancen-Index wird - wie auch der bekannte "Henley Passport Index" - jährlich veröffentlicht. Laut des Reisepass-Rankings gehört das deutsche Ausweisdokument zu den mächtigsten der Welt. Im Vergleich reicht es nach aktuellem Stand vom 14. April für Platz vier neben den Pässen aus Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden.