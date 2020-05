Brutaler Raubüberfall in Stuttgart-Degerloch Männer fesseln Frau in ihrem Haus und schlagen auf sie ein

Ein brutaler Überfall hat sich laut Polizei am Freitagabend in Stuttgart-Degerloch ereignet. Drei Männer sollen eine 87-Jährige in ihrem Haus geschlagen, gefesselt und ausgeraubt haben.