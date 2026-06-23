Der negative Blick auf sich selbst und die eigene Figur hindert viele Frauen in Deutschland daran, sich selbstbewusst zu stylen - das zeigt eine aktuelle Umfrage.
Einfach das anziehen, was einem gefällt? Wenn das nur so leicht wäre! 28 Prozent der Frauen in Deutschland geben in einer aktuellen Umfrage an, lieber auf den "idealen Körper" zu warten, bevor sie sich das zutrauen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 36 Prozent. Mehr als jede Dritte aus dieser Altersgruppe verbirgt zudem ihr wahres Fashion-Ich, weil sie sich unsicher fühlt, wie sie Kleidung kombinieren soll, und jede Vierte fürchtet die Blicke und Kommentare anderer.