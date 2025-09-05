Aktuelle Umfrage: Up to date auf dem Klo - Mehrheit nutzt Handy auf Toilette

Früher soll Menschen manch zündender Gedanke auf dem Klo gekommen sein. Heutzutage werden dort eher Likes als Gedanken gesammelt. Denn auch auf Toilette fehlt der liebste Begleiter meist nicht.
Berlin - Stilles Örtchen? Mitnichten. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lässt sich auch auf dem Klo vom Smartphone berieseln. Bei den 25- bis 34-Jährigen nutzen einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa zufolge sogar mehr als 80 Prozent das Handy, wenn sie auf Toilette sitzen. Im Mittel sind es 54 Prozent der Erwachsenen, Männer mit 58 Prozent mehr als Frauen (49 Prozent).