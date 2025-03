Aktuelle Tournee noch nicht beendet: Tokio Hotel kündigen Arena-Tour an: Wir bekommen einfach nicht genug

Die Band Tokio Hotel hat ihre Pläne für das kommende Jahr verkündet. Im Rahmen ihrer "The Tour" reist die Musikgruppe rund um Bill (35) und Tom Kaulitz (35), Georg Listing (37) und Gustav Schäfer (36) derzeit durch Europa, um in insgesamt 19 Shows ihre Hits zum Besten zu geben. Doch die Musiker "bekommen einfach nur genug", wie sie jetzt auf ihrem offiziellen Instagram-Account deutlich machen.

"Wir wissen, dass wir unsere ausverkaufte Europatournee noch nicht einmal beendet haben, aber hier sind wir und kündigen bereits unsere große Arena Tour 2026 an!", geht aus dem Beitrag hervor. Tokio Hotel habe in den vergangenen Jahren "unvergessliche Konzerte gespielt, aber dieses Mal heben wir alles auf ein ganz neues Level". Sowohl Bühnenbild als auch Produktion und Setlist werden "außergewöhnlich" sein, verspricht die Band. "Macht euch bereit für ein aufregendes neues Kapitel von Tokio Hotel!"

Termine und Start des Ticketverkaufs

Gleichzeitig gibt die Band in dem Beitrag die Tourdaten für das kommende Jahr bekannt. Demnach findet der Tour-Auftakt am 28. Oktober 2026 in London statt, gefolgt von 13 weiteren Konzerten in Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien, Luxemburg und Österreich sowie in den Niederlanden und in der Schweiz. Zum Tour-Ende treten Tokio Hotel am 19. November 2026 in Düsseldorf auf. Ein exklusiver Vorverkauf für Deutschland startet bereits am 20. März um 15:00 Uhr auf Eventim, der allgemeine Vorverkauf folgt am 24. März zur gleichen Uhrzeit.

Die ankündigte Tour im kommenden Jahr scheint ein weiteres Highlight in über 20 Jahren Band-Geschichte zu sein. Die Kaulitz-Zwillinge, Gustav Schäfer und Georg Listing hatten Tokio Hotel im Jahr 2001 in ihrer Heimatstadt Magdeburg gegründet. Besonders mit ihrem Hit "Durch den Monsun" erlangten die Musiker national und international schnell großen Ruhm, der bis heute anhält.